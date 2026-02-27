Аделия Петросян получила травму перед Олимпиадой: «Скрутило спину, две недели не тренировались»

Тот прокат короткой на России лично мне внутренне позволил подумать, что мы на правильном пути. Даже то, что не получилось в произвольной — мы просто понимали, что больше будем над этим работать. И до Нового года, и в первые дни после Нового года было видно, что она начинает набирать хорошую форму, что аксель спокойный, стабильный, с тулупами был только вопрос в том, как собрать три ультра-си в произвольной. Думали, если что, сделаем два. И вот раз — и все это остановилось, пришлось в очередной раз начинать с нуля набирать форму. Как смогли, так и набрали. Это не пик, не лучшая ее форма, поэтому не было такого, что мы ехали сюда сто процентов за золотом, — заявил Глейхенгауз в интервью корреспонденту Sport24 Константину Лесику.