Аделия Петросян получила травму перед Олимпиадой: «Скрутило спину, две недели не тренировались»

Российский тренер и хореограф Даниил Глейхенауз рассказал о проблемах со здоровьем у своей ученицы, российской фигуристки Аделии Петросян, перед Зимней Олимпиадой-2026 в Италии.

Sport24

На ОИ-2026 Петросян заняла 6-е место в соревнованиях девушек-одиночниц.

— Мы спрашивали Аделию в микст-зоне о том, что случилось в январе. Она сказала, что спросит тренеров. Можно ли по итогу рассказать, что с ней было?

— Я не буду прямо углубляться. Была травма спины, ее скрутило. При этом не было такого, что произошло какое-то падение на льду, допустим, и она не смогла встать. Она пришла в один день после выходного, по-моему, и сказала, что у нее так болит спина, что она плохо двигается. Нам пришлось опять на две недели полностью перестать тренироваться и готовиться — где-то с 17—18 января она вновь приступила тренировкам. Две недели — это всегда очень много в пиковой форме спортсмена. Надо заново опять начинать. Все разные. Кто-то может выйти и прыгнуть спустя две недели сразу все, а кто-то начинает тройные восстанавливать. Мы так и не восстановили, грубо говоря, тот же аксель, который показывали на чемпионате России, который она хорошо там прыгнула.

Тот прокат короткой на России лично мне внутренне позволил подумать, что мы на правильном пути. Даже то, что не получилось в произвольной — мы просто понимали, что больше будем над этим работать. И до Нового года, и в первые дни после Нового года было видно, что она начинает набирать хорошую форму, что аксель спокойный, стабильный, с тулупами был только вопрос в том, как собрать три ультра-си в произвольной. Думали, если что, сделаем два. И вот раз — и все это остановилось, пришлось в очередной раз начинать с нуля набирать форму. Как смогли, так и набрали. Это не пик, не лучшая ее форма, поэтому не было такого, что мы ехали сюда сто процентов за золотом, — заявил Глейхенгауз в интервью корреспонденту Sport24 Константину Лесику.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
