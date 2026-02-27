Глейхенгауз — о победе Алисы Лю: «Российским фигуристкам сложно быть на расслабленном вайбе из-за конкуренции»

— Как вам в целом женский турнир? После выступления Аделии хватило ресурса на то, чтобы посмотреть за другими?
— Честно говоря, мне сложно было дальше испытывать какие-то эмоции и следить. Я досмотрел, но в скейт-лаунже, дожидаясь автобуса, без каких-то больших эмоций. Я поздравляю всех девчонок. Они столько лет к этому шли.
Алиса (Лю) в очередной раз доказала, что этот ее вайб, с которым она выходит на все турниры, говоря о том, что ей не нужны медали, что она приехала получать удовольствие, это приносит ей победы. Мне кажется, это клево. В этом есть какая-то фишка. И все-таки у нее такая интересная получилась карьера, мне кажется, она этого заслужила.
— Возможно ли в случае с нашими спортсменками поймать такой вайб? Или все-таки российский менталитет нашим спортсменам не позволяет целиком раскрепощаться?
— На уровне Алисы — невозможно. Мне кажется, что это может приходить с возрастом, опытом и количеством турниров, то есть такое расслабление и наслаждение самим процессом.
Но когда ты еще совсем молодая девчонка, ты единственная от страны, и вся страна ждет и хочет не чтобы ты там удовольствие получил, а все ждут от тебя победы. Мне кажется, сложно быть на таком расслабленном вайбе и получать удовольствие. Поэтому единственный вариант, как мне кажется, для спортсменов из России — это много лет кататься. Но это так всегда сложно, потому что у нас огромная конкуренция. Стоит тебе где-то расслабиться, проиграть наш чемпионат, и ты вот уже не поехал ни на Европу, ни на мир, никуда. Мне кажется, в нашей системе чуть-чуть сложнее с этим.