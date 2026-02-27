Фигуристка Петросян зарегистрировала ИП в России

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян зарегистрировала ИП в сфере исполнительных искусств в России, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, 5 ноября 2025 года в межрайонную инспекцию налоговой службы по Москве были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Аделии Петросян. В качестве основного вида деятельности ИП значится «деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами», а в качестве дополнительного — «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».
А 7 ноября в налоговую были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя по обязательному пенсионному страхованию в Социальном фонде РФ.
Петросян 18 лет. Она заняла шестое место в соревнованиях женщин на Олимпийских играх в Италии. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России.