Фигуристка Петросян зарегистрировала ИП в России

Аделия Петросян зарегистрировала ИП в сфере исполнительных искусств.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян зарегистрировала ИП в сфере исполнительных искусств в России, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, 5 ноября 2025 года в межрайонную инспекцию налоговой службы по Москве были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Аделии Петросян. В качестве основного вида деятельности ИП значится «деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами», а в качестве дополнительного — «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

А 7 ноября в налоговую были поданы сведения о регистрации индивидуального предпринимателя по обязательному пенсионному страхованию в Социальном фонде РФ.

Петросян 18 лет. Она заняла шестое место в соревнованиях женщин на Олимпийских играх в Италии. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше