Фигуристка Петросян пропустит финал Гран-при России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Аделия Петросян не примет участия в финале Гран-при России по фигурному катанию.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Петросян отсутствует в предварительных списках, опубликованных федерацией. У мужчин в заявку вошел Петр Гуменник.

Петросян и Гуменник выступали в одиночном катании на Олимпийских играх в Италии, заняв шестые места.

Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России. Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.

Финал Гран-при России пройдет с 6 по 9 марта в Челябинске.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше