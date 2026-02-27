Фигуристка Петросян пропустит финал Гран-при России

Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Петросян отсутствует в предварительных списках, опубликованных федерацией. У мужчин в заявку вошел Петр Гуменник.
Петросян и Гуменник выступали в одиночном катании на Олимпийских играх в Италии, заняв шестые места.
Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России. Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.
Финал Гран-при России пройдет с 6 по 9 марта в Челябинске.
Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.Читать дальше