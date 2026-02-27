Тутберидзе рассказала, почему Петросян поехала на Олимпиаду

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе объяснила выбор Аделии Петросян для участия в Олимпийских играх в Италии идеальным прокатом на чемпионате России.
Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх, которые проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота — единственный прыжок ультра-си в ее программе — и упала при приземлении.
«Конечно, я расстроена. Мы можем вспомнить других спортсменов, например, у Анны Щербаковой в олимпийский сезон не шли четверные. Ни на чемпионате России, ни на предыдущем чемпионате мира, она же без четверных стала чемпионкой мира. Чистых прокатов не было. Но она же нашла в себе уверенность, желание, горящий взгляд, что это ее, что она не отпустит. Саша Трусова — пойти на Олимпиаде в столь рискованный контент, потому что это борьба за медали, конечно, это ценно», — сказала Тутберидзе в эфире Okko.
«На самом деле, ни мы слабее не стали, ни ситуация не поменялась. Если ты будешь делать четверные… Просто четверной — это не то, что ты пошел в магазин и купил. Даже если ты научишься и очень сильно хочешь, должны складываться характер, непреодолимое желание и, конечно, физические качества. Мы можем учить, подводить, давать возможность. Адель умеет танцевать, передавать образ, у нее много положительных качеств. Я читала комментарии — почему мы повезли Адель, а не кого-то другого? Потому что она на тот момент выступила идеально на чемпионате России — не на последнем, на позапрошлом, и того проката с запасом бы хватило, чтобы выиграть на Олимпиаде и короткую, и произвольную. Это была ее квота, и она ее завоевала. А как сложилось — где-то неудача со здоровьем, то одно заболит, то другое. Это выбивало и настроение, и уверенность», — заключила она.