Петросян могла бы стать третьей или второй на ОИ, считает Тутбериндзе

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян завоевала бы бронзовую или серебряную медаль на зимних Олимпийских играх в Италии, если бы исполнила четверной тулуп, заявила тренер спортсменки Этери Тутберидзе.
Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх, которые проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота — единственный прыжок ультра-си в ее программе — и упала при приземлении.
«Тройной аксель появлялся какими-то проблесками, на чемпионате России можно было рисковать, на адреналине она его сделала. То, как сложилось, и так могло хватить. Что бы ни говорили, ее очень хорошо судили. Впервые был четвертый уровень дорожки в произвольной программе. У нас на соревнованиях она его ни разу не получала, наши судьи строже, им казалось, что корпуса или ребер недостаточно. Судили щедро, и для меня ничего не поменялось. Если ты хочешь бороться за пьедестал — нужно делать ультра-си. Сделала бы один тулуп — и математически она бы была на третьем месте, а может и на втором, потому что компоненты бы подросли. Сделай два тулупа и чистый прокат — было бы первое место», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.
По словам Тутберидзе, Петросян предприняла множество попыток четверного тулупа, но успешность исполнения составила 20−30%. На вопрос о том, следовало ли сделать ставку на чистоту проката, тренер ответила: «И какая бы она приехала? Вот она приехала шестой. Она приехала бы пятой (с чистым прокатом без ультра-си). Это бы все решило? Смысл тогда какой? Надежность, чистота чего? Более того, мы не знаем, судили бы ее настолько же щедро, если бы она не заходила в ультра-си и ничем не отличалась от других девочек. Боролась бы она за десятку. А тут судьи видели, что она отличается контентом, и поэтому, наверное, ее довольно щедро судили».
Петросян 18 лет. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России.