Петросян могла бы стать третьей или второй на ОИ, считает Тутбериндзе

«Тройной аксель появлялся какими-то проблесками, на чемпионате России можно было рисковать, на адреналине она его сделала. То, как сложилось, и так могло хватить. Что бы ни говорили, ее очень хорошо судили. Впервые был четвертый уровень дорожки в произвольной программе. У нас на соревнованиях она его ни разу не получала, наши судьи строже, им казалось, что корпуса или ребер недостаточно. Судили щедро, и для меня ничего не поменялось. Если ты хочешь бороться за пьедестал — нужно делать ультра-си. Сделала бы один тулуп — и математически она бы была на третьем месте, а может и на втором, потому что компоненты бы подросли. Сделай два тулупа и чистый прокат — было бы первое место», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.