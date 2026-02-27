Тутберидзе оценила желание Трусовой владеть самыми сложными прыжками

«Это спорт высоких достижений, и каждая тренировка может стать последней, — ответила Тутберидзе на вопрос о шансах увидеть Трусову на Олимпиаде 2030 года. — Это не только ультра-си, хотя с ними риски повышаются. Огромное уважение к характеру Саши Трусовой. Пропустила столько времени, родила ребенка. Она до сих пор кормит. Но это желание отличаться, владеть самыми сложными прыжками вызывает огромное уважение. Спортсмен Малинин — он такой единственный, и Юдзуру Ханю был единственный, и Патрик Чан был единственный. И Саша Трусова. Ее надо воспринимать как единственную», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.