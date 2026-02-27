Ричмонд
«Ждет меня очень многое»: Шайдоров поделился планами на будущее

В аэропорту Алматы сегодня встретили олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова. Он ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Спортсмен признался, что не собирается останавливаться на достигнутом.

«Ждет меня очень многое, я не собираюсь на этом останавливаться, впереди большие планы и, я надеюсь, большие победы. Впереди большой путь, который я хочу преодолеть, будут большие соревнования и, конечно, я хочу популяризировать фигурное катания в Казахстане, чтобы дети приходили в этот вид спорта, чтобы они знали, что у них нет границ. Не только в фигурное катании, но и любой деятельности. Отдавать себя этому и, конечно, не забывать о семье» — поделился Михаил.