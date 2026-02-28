Кино для мазохистов: почему Петросян клянет себя за Олимпиаду

Впрочем, уступать свое место ей все равно было некому. Международный союз конькобежцев согласовал в нейтральном статусе только двух российских фигуристок — основную Аделию Петросян и запасную Алину Горбачеву. В случае проблем у первой вторая в теории могла бы прийти на помощь, но у нее все складывалось еще хуже — травма, операция и длительное восстановление. В этом сезоне Горбачева не провела ни одного старта. Так что если представить, что перед поездкой в Милан-2026 Аделия упала бы из-за гололеда в Москве и сломала руку, она бы, скорее всего, пошла кататься с гипсом. Но не снялась. Вспоминаются черные шутки некоторых хрестоматийных преподавателей про единственную уважительную причину пропуска занятий — смерть, причем не студента, а препода.