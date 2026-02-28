Гимнастка Солдатова назвала участника ОИ фигуриста Гуменника Петром Великим

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник во время выступления на Олимпиаде благодаря своей стати предстал на льду настоящим Петром Великим. Такое мнение ТАСС высказала четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова.
«Я смотрела фигурное катание, конечно, на Олимпиаде, — рассказала она. — И в прямом эфире, потом повтор. И Петр меня просто восхитил, когда смотрела его выступление, то у меня без преувеличения были мурашки. Он настолько высоко прыгает, во время прыжка опускает плечи и раскрывает себя. У него такая стать, хочется сказать что это настоящий Петр Великий. У него высоченные, красивые прыжки, и вся программа действительно получилась как настоящий мини-спектакль».
«Аделию Петросян тоже смотрела. В короткой программе она умничка, молодец. А в произвольной, конечно, допустила ошибку. Но по мне так наши российские фигуристы самые лучшие. Хотя, конечно, я не знаю таких тонкостей, вот почему Петр там не третий, не второй, не первый. Мне казалось, что он прекрасно откатал свою программу. Я оцениваю как чисто зритель. Вот визуально было все потрясающе», — добавила гимнастка.
Ранее ТАСС сообщал, что Гуменник и Петросян заняли шестые места в одиночном катании.
«Теперь им нужно отдохнуть, пережить эту Олимпиаду, восстановиться в первую очередь эмоционально и физически. Поэтому очень сложно загадывать на будущее. Самое главное для них — это сберечь здоровье. Если у них все будет хорошо со здоровьем, то я уверена, что они с удовольствием пойдут дальше», — заключила Солдатова.