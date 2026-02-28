Гимнастка Солдатова назвала участника ОИ фигуриста Гуменника Петром Великим

«Аделию Петросян тоже смотрела. В короткой программе она умничка, молодец. А в произвольной, конечно, допустила ошибку. Но по мне так наши российские фигуристы самые лучшие. Хотя, конечно, я не знаю таких тонкостей, вот почему Петр там не третий, не второй, не первый. Мне казалось, что он прекрасно откатал свою программу. Я оцениваю как чисто зритель. Вот визуально было все потрясающе», — добавила гимнастка.