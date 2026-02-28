Трусова сделала сложный каскад с четверным прыжком на тренировке

Российская фигуристка, серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова (Игнатова) выложила у себя в телеграм-канале видео, где на тренировке успешно делает сложный каскад.
21-летняя Трусова прыгнула каскад из четверного лутца и тройного тулупа.
Фигуристка не выступала с сезона 2022/23, а в августе прошлого года родила сына. В январе она выступила на официальных соревнованиях впервые с 2022 года — в ¼ финала личного турнира на чемпионате России по прыжкам Трусова заняла девятое место из десяти участниц и не смогла выйти в полуфинал.
В Пекине в 2022 году Трусова первой в истории Игр смогла в произвольной программе исполнить сразу пять четверных прыжков. На Олимпиаде она взяла серебро. Фигуристка также является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным призером чемпионатов Европы.
На прошедшей Олимпиаде-2026 из фигуристок только россиянка Аделия Петросян исполнила в произвольной программе четверной прыжок. Она упала с четверного тулупа и заняла шестое место.