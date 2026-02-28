Щербакова заявила, что по-новому открыла для себя Олимпиаду как зритель

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании фигуристка Анна Щербакова заявила, что будучи зрителем на Играх в Италии больше поняла, насколько волнительно выступать на Олимпиаде.
«Я в восторге от поездки на Олимпиаду, — сказала Щербакова журналистам. — Невероятные эмоции. Даже зрителем съездить и посмотреть со стороны. Конечно, очень много вспоминала и свою Олимпиаду, но это абсолютно разные вещи поехать как спортсмен и как зритель. Как будто со стороны зрителя я даже больше поняла, насколько это ответственно и волнительно, потому что я смотрю со стороны на спортсменов и я вижу огромные трибуны, и сколько внимания. И прямо осознаю в моменте, что сейчас у них Олимпийские игры. Думаю: боже, как это волнительно, как это вообще можно выдержать. Мне кажется, изнутри ты по-другому это все воспринимаешь, так что тоже такой интересный опыт».
Также российская фигуристка прокомментировала победу американки Алисы Лью в одиночном катании на Играх в Италии. «В чем сила Лью? Во-первых, в стабильности и чистых прокатах, во-вторых, наверное, в ее таком позитиве открытом», — отметила Щербакова.
Щербаковой 21 год. На ее счету также победы на чемпионатах мира (2021) и Европы (2022).