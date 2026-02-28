Щербакова заявила, что по-новому открыла для себя Олимпиаду как зритель

«Я в восторге от поездки на Олимпиаду, — сказала Щербакова журналистам. — Невероятные эмоции. Даже зрителем съездить и посмотреть со стороны. Конечно, очень много вспоминала и свою Олимпиаду, но это абсолютно разные вещи поехать как спортсмен и как зритель. Как будто со стороны зрителя я даже больше поняла, насколько это ответственно и волнительно, потому что я смотрю со стороны на спортсменов и я вижу огромные трибуны, и сколько внимания. И прямо осознаю в моменте, что сейчас у них Олимпийские игры. Думаю: боже, как это волнительно, как это вообще можно выдержать. Мне кажется, изнутри ты по-другому это все воспринимаешь, так что тоже такой интересный опыт».