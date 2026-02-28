Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоккеист Ушнев о «Ледниковом периоде»: «Прочитал, что Косторная — девчонка с характером. И понял — это вызов»

Хоккеист Никита Ушнев, выступающий с Аленой Косторной в «Ледниковом периоде», рассказал, как нашел общий язык с фигуристкой.

— Вы скатывались с разными партнершами? В какой момент остановились на варианте с Аленой Косторной?

— Нет. Помню, на первую пробу пришел еще в хоккейных коньках, и мне говорят, что буду кататься с Аленой Косторной. Я такой: давайте попробуем. Других вариантов, по сути, мне даже не предлагали. Как я слышал, Алена с мужем выбрали меня сами, потому что я лучше всех катаюсь.

— Получается, вам дали Алену, а вы уже спорить не стали?

— Конечно, зачем спорить? Именитая спортсменка.

— Насколько быстро удалось как-то понять друг друга на льду и вне льда?

— Я прочитал, что Алена — девчонка с характером. И понял — окей, это вызов. Но я умею вообще располагать людей к себе. Помню первые несколько тренировок, даже первая съемка — мы вообще коннект никакой друг с другом найти не могли. Я немного расстроился.

А потом в дальнейшем уже начали шутить, с ее мужем хороший контакт наладили. Уже как-то все нормально пошло. Сейчас все окей, прикалываемся на тренировках. Все легко проходит, по кайфу. Не думаешь, что говоришь — все на доверии. И видно по ней, что она тоже довольна.

— Образование психолога помогло найти взаимопонимание с Аленой?

— Наверное, мое образование в области психологии мне помогло в чем-то, но я больше двигался на каких-то интуитивных ощущениях. То есть я не стал разбирать какой-то подтип, психотип. Скорее действовал на своей интуиции и вайбе, — сказал Ушнев.

Русский парень — чемпион Италии по хоккею! Что-что?