Хоккеист Ушнев о «Ледниковом периоде»: «Прочитал, что Косторная — девчонка с характером. И понял — это вызов»

— Нет. Помню, на первую пробу пришел еще в хоккейных коньках, и мне говорят, что буду кататься с Аленой Косторной. Я такой: давайте попробуем. Других вариантов, по сути, мне даже не предлагали. Как я слышал, Алена с мужем выбрали меня сами, потому что я лучше всех катаюсь.