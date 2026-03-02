Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Французский хореограф Ришо может стать постановщиком Трусовой

Известный французский хореограф Бенуа Ришо может стать постановщиком серебряного призера Олимпийских игр 2022 года Александры Трусовой на следующий сезон, сообщает РИА Новости.

Источник: Sport24

По данным источника, фигуристка и хореограф уже провели переговоры и достигли предварительной договоренности. Постановочный процесс может пройти весной (ориентировочно во второй половине). При этом на данный момент неизвестно, поставит ли Ришо одну из программ или сразу обе.

21-летняя Трусова, которая в августе прошлого года родила сына, приняла решение вернуться к соревнованиям со следующего сезона, она будет работать под руководством Этери Тутберидзе.

Ришо поставил программы 16 фигуристам из 13 стран, которые выступали на Олимпиаде-2026 в Милане.