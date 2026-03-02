Французский хореограф Ришо может стать постановщиком Трусовой

По данным источника, фигуристка и хореограф уже провели переговоры и достигли предварительной договоренности. Постановочный процесс может пройти весной (ориентировочно во второй половине). При этом на данный момент неизвестно, поставит ли Ришо одну из программ или сразу обе.
21-летняя Трусова, которая в августе прошлого года родила сына, приняла решение вернуться к соревнованиям со следующего сезона, она будет работать под руководством Этери Тутберидзе.
Ришо поставил программы 16 фигуристам из 13 стран, которые выступали на Олимпиаде-2026 в Милане.