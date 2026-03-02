Навка призналась, что была шокирована решением Валиевой перейти к Соколовской

«О том, что Камила переходит к Светлане Соколовской, я узнала от самой Камилы. Честно говоря, была очень удивлена, больше того, наверное, шокирована ее решением. Мы с ней долго говорили, правильное ли это решение, так как Камила с детства привыкла к одной системе тренировок, скажем так, к управлению ее и психикой, и контроля тренировок. Я все это пыталась объяснить Камиле, что это достаточно серьезный шаг, готова ли она к этому. Потому что у Светланы совершенно диаметрально противоположный подход к тренировочному процессу. На что абсолютно здравый и взрослый был ответ от Камилы: “Я готова, я все это понимаю, я это проанализировала, и я хочу пойти к Светлане”. Это абсолютно было ее решение.



То, что Светлана Владимировна Соколовская перешла к нам на арену, и так это все совпало, вместе с Камилой — это, наверное, какой-то знак свыше. Я этому безумно рада. Безусловно, это привлекает внимание. Мы к Камиле относимся с огромной любовью. Я все делаю для того, чтобы она чувствовала себя как дома. У нее есть своя раздевалка, ее все любят, и детишки все, конечно рады, для них это огромная мотивация — быть рядом, видеть каждый день Камилу Валиеву. Они все смотрят за ней и хотят быть такой же, как она», — сказала Навка.