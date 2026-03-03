Кондратюк рассказал, как начал дружить с Валиевой

«Увидел издалека, как она катала свою еще детскую программу “Девочка на шаре”. Тогда мне просто запомнилась эта программа и ее феноменальное исполнение. С самого начала было видно, что девочка очень талантлива, очень одарена.



А познакомились, наверное, спустя уже пару лет. Я думаю, что в 2020 где-то году. Вот выступали на этапах Кубка России, на чемпионате России и, наверное, там познакомились. Но в 2021 году, наверное, за полгода до Олимпиады мы уже чаще стали пересекаться, были контрольные прокаты, вместе ездили на этап Гран-при в Сочи. Там точно помню, как мы общались, куда-то ходили, гуляли. Я думаю, что где-то в 2021 году, летом примерно, начали уже более тесно общаться», — рассказал Кондратюк в документальном фильме «Валиева. Возвращение», созданном при поддержке ДоброFON.