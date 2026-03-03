Алина Загитова: «У меня лопнули капилляры на лице. Косметологи, выйдите на связь, домашняя медицина тоже приветствуется»

"Ну что, два дня без сна подошли к концу. Время 4:27, мы закончили репетицию.
У вас, наверное, есть вопрос: что случилось с моим лицом? А я скажу вам так: у меня лопнули капилляры на лице. Как думаете, от чего? Пишите в комментариях", — сказала Загитова на видео для своего телеграм-канала.
«Что с эти делать? Пожалуйста, скажите мне. У меня лопнули капилляры. Косметологи, выйдите на связь, пожалуйста. Домашняя медицина тоже приветствуется. Главное, чтобы помогло», — добавила Загитова в одном из следующих видео.
