Алиса Лью хотела бы выступить на Олимпиаде-2030: «Франция мне нравится»

Американская фигуристка Алиса Лью хотела бы выступить на Олимпиаде-2030 во Французских Альпах.

Источник: Reuters

В феврале Лью завоевала золото в личном и командном турнирах на Играх-2026 в Милане.

— Видишь ли ты себя на олимпийском льду в 2030 году во Франции?

— Пожалуй, мне нравится Франция. Так что да, мне бы этого хотелось!

— Ты видела посвященный тебе мурал в Окленде (в Калифорнии)?

— Нет, пока ничего не видела.

— Часто ли тебя узнают на улицах?

— Очень часто, на самом деле. Я поняла, что мне нужно носить шляпы и худи, если я хочу пойти по своим делам.

— Твоя прическа довольно узнаваемая.

— Да, знаю. Но к сожалению, я пока не хочу ее менять, — ответила 20-летняя фигуристка в эфире NBC.