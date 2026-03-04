Алиса Лью хотела бы выступить на Олимпиаде-2030: «Франция мне нравится»

В феврале Лью завоевала золото в личном и командном турнирах на Играх-2026 в Милане.
— Видишь ли ты себя на олимпийском льду в 2030 году во Франции?
— Пожалуй, мне нравится Франция. Так что да, мне бы этого хотелось!
— Ты видела посвященный тебе мурал в Окленде (в Калифорнии)?
— Нет, пока ничего не видела.
— Часто ли тебя узнают на улицах?
— Очень часто, на самом деле. Я поняла, что мне нужно носить шляпы и худи, если я хочу пойти по своим делам.
— Твоя прическа довольно узнаваемая.
— Да, знаю. Но к сожалению, я пока не хочу ее менять, — ответила 20-летняя фигуристка в эфире NBC.