Гауфф об Олимпиаде-2026: «Прежде всего меня вдохновила история Алисы Лью»

Было еще несколько историй, за которыми я следила. И, конечно, хоккей — и женский, и мужской. Было очень интересно смотреть. Раньше я никогда им не увлекалась, но на этот раз смотрела и была в восторге. Возможно, теперь буду следить чаще, — сказала Гауфф на пресс-конференции.