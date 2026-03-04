Гауфф об Олимпиаде-2026: «Прежде всего меня вдохновила история Алисы Лью»

— Вы внимательно следили за Олимпиадой? Есть ли события или спортсмены, которые особенно запомнились? Может быть, какие-то яркие высказывания?
— Прежде всего меня вдохновила история Алисы [Лью]. Даже сложно выделить одну цитату, у нее их было так много. Вся ее история невероятно мотивирует, и я могу себя с ней сопоставить, ведь тоже начала заниматься спортом в очень юном возрасте.
Не сказала бы, что сталкивалась с выгоранием, но бывают моменты, когда ты просто устаешь и не понимаешь, зачем все это делаешь. Поэтому я полностью понимаю ее чувства. Круто, что она стала голосом, который озвучивает то, о чем спортсмены думают, но порой боятся сказать вслух.
Гу Эйлин — человек, за которым я слежу в соцсетях, мы даже общались. Я никогда не встречалась с ней лично, но она очень уверенно говорит и невероятно умна. Было неприятно наблюдать за тем, что произошло с Линдси [Вонн], но все равно вдохновляет, что она решилась на этот шаг.
Было еще несколько историй, за которыми я следила. И, конечно, хоккей — и женский, и мужской. Было очень интересно смотреть. Раньше я никогда им не увлекалась, но на этот раз смотрела и была в восторге. Возможно, теперь буду следить чаще, — сказала Гауфф на пресс-конференции.
