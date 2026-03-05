Гуменник выступит в финале Гран-при России. Петросян пропустит турнир

Садкова владеет четверным тулупом, однако на декабрьском чемпионате страны она стала лишь четырнадцатой — не удалась произвольная программа. Во время подготовки к турниру спортсменка подвернула ногу и на несколько дней приостанавливала тренировки, хотя сама не считает это главной причиной неудачи. В конце января на прыжковом чемпионате Садкова стала третьей, но после исполнения последнего прыжка ушла со льда хромая. То, что фигуристка примет участие в финале, означает, что ей удалось избежать серьезных травм.