Гуменник выступит в финале Гран-при России. Петросян пропустит турнир

ЧЕЛЯБИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Сильнейшие фигуристы страны в последний раз в сезоне соберутся вместе на соревнованиях и определят победителей финала Гран-при России. Турнир пройдет в Челябинске
Программу соревнований в пятницу откроют танцевальные дуэты и спортивные пары, в субботу короткие программы покажут мужчины и женщины, в воскресенье будут выявлены лучшие среди танцоров и пар, в понедельник станут известны победители в мужском и женском одиночном катании.
Челябинск крепко закрепил за собой статус одного из главных городов для отечественного фигурного катания. Здесь трижды проходил чемпионат России — в 2016, 2020 и 2023 годах. В 2021 году город принимал контрольные прокаты олимпийского сезона, во время которых Александра Игнатова (Трусова до замужества) впервые продемонстрировала пять четверных прыжков. Многие участники отмечают высокий уровень организации и особую атмосферу на арене «Трактор».
В финале традиционно выступают сильнейшие — те, кто прошел весь сезон и подтвердил свой уровень результатами. В женском и мужском одиночном катании на лед выйдут по 12 спортсменов, в парном — 8 дуэтов, в танцах на льду — 10. Год назад финал принимал Красноярск. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов в парах, Василиса Кагановская и Максим Некрасов в танцах на льду, а также Аделия Петросян и Петр Гуменник в одиночном катании.
Особенно громким получился успех Гуменника — набрав впечатляющие 314,54 балла, он не просто выиграл турнир, но и убедительно заявил о своей готовности к главному старту четырехлетия. Петросян, остававшаяся лидером на протяжении трех последних сезонов, также безоговорочно подтвердила свое право представлять страну. Затем последовал квалификационный турнир в Пекине — важный и напряженный этап отбора. Российские фигуристы одержали там победу, успешно прошли все официальные проверки, получили приглашение от Международного олимпийского комитета и отправились на Игры в Милан. Олимпиада завершилась для обоих атлетов попаданием в топ-6.
По возвращении в Россию Гуменник не стал брать паузу. Он рассказал, что намерен выступить в финале Гран-при России. Более того, фигурист подчеркнул, что смотрит дальше текущего сезона и надеется уже в следующем году получить возможность вновь выйти на международную арену.
Петросян, напротив, говорила о необходимости передохнуть и решила пропустить соревнования. При этом она допускала, что все же может выйти на лед на Кубке Первого канала, который пройдет
Кто выйдет на лед в Челябинске
Помимо Гуменника, в турнире одиночников примут участие Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Матвей Ветлугин, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев и другие.
Дикиджи, ставший чемпионом страны в прошлом году, не смог повторить успех и занял на заключительном чемпионате страны лишь седьмое место. Позже тренер спортсмена Олег Татауров рассказал, что фигурист получил травму спину. «Я не считаю, что сезон потерян, тем более еще впереди будут турниры. Это не был совсем провал, один этап Гран-при России Влад выиграл, на втором взял бронзу. Это неплохие результаты», — отметил Татауров в разговоре с ТАСС в январе.
Кондратюк, напротив, сумел улучшить результат: в декабре он занял третье место на чемпионате России, вернувшись на пьедестал спустя четыре года, — в 2021 году он становился победителем соревнования. Семененко, несмотря на травму колена в начале сезона, смог успешно выступить на турнире. Впереди у мужчин — очередная борьба за лидерство.
У девушек на лед выйдут в том числе Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Дарья Садкова, Дина Хуснутдинова, Софья Муравьева, Анна Фролова.
Двоеглазова в дебютный взрослый сезон смогла подняться на второе место на чемпионате России — впереди была лишь Петросян. В арсенале фигуристки четверные лутц и тулуп, что является серьезной заявкой на триумф.
Садкова владеет четверным тулупом, однако на декабрьском чемпионате страны она стала лишь четырнадцатой — не удалась произвольная программа. Во время подготовки к турниру спортсменка подвернула ногу и на несколько дней приостанавливала тренировки, хотя сама не считает это главной причиной неудачи. В конце января на прыжковом чемпионате Садкова стала третьей, но после исполнения последнего прыжка ушла со льда хромая. То, что фигуристка примет участие в финале, означает, что ей удалось избежать серьезных травм.
Захарова ранее пропускала два сезона из-за травм и перенесла операцию, о чем сообщала ТАСС ее тренер Анна Царева. Несмотря на эти обстоятельства, фигуристка смогла вернуть четверной тулуп и стать бронзовым призером чемпионата России.
В парах зрителей ждет очередной эпизод соперничества между Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским и Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. На протяжении нескольких сезонов именно эти пары делят между собой первое и второе места. Однако для Галлямова ситуация осложнилась полученным весной 2025 года повреждением на турнире на Байкале — фигурист травмировал ногу. Также в турнире примут участие Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.
В танцах на льду выступят Александра Степанова и Иван Букин, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Степанова и Букин не проиграли ни одного старта после паузы — в декабре они стали пятикратными чемпионами страны. В прошлом году спортсмен пропустили финал из-за подготовки к Олимпиаде, которой для них в итоге не случилось — Международный олимпийский комитет не допустил российские пары и танцевальные дуэты до участия.
Снятия с турнира
В соревнованиях не примет участия спортивная пара Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева. Тренер спортсменов Алексей Тихонов рассказал ТАСС, что у партнерши травма спины, ей нужно время на восстановление. Ксения Синицына, выступающая в женском одиночном катании, пропустит турнир из-за болей в спине, рассказала ТАСС тренер Светлана Панова. Танцевальный дуэт Анны Щербаковой и Егора Гончарова не выступят из-за травмы партнера.