Фигуристка Валиева выступила перед хоккейным матчем в Шанхае

ШАНХАЙ, 5 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева выступила перед вынесенным матчем регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Шанхае. Публика тепло встретила спортсменку, которая была участницей зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.