Фигуристка Валиева выступила перед хоккейным матчем в Шанхае

Публика тепло встретила российскую спортсменку.

Источник: РИА "Новости"

ШАНХАЙ, 5 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева выступила перед вынесенным матчем регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Шанхае. Публика тепло встретила спортсменку, которая была участницей зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

Валиева, которую в Китае прозвали К-Bao («малышка», «сокровище»), вышла на лед перед игрой между «Шанхаем» и «Сибирью». Она стала специальным гостем KHL World Games.

«Шанхай Дрэгонс» проведет два вынесенных матча в Шанхае. 7 марта китайский клуб сыграет с казахстанским «Барысом».