Тутберидзе заявила, что российские фигуристы не умеют быть благодарными

«Никто не едет за золотом на Олимпийские игры. Все едут показать свой контент. Что ее (Алису Лю) отличает от всех — она наслаждается каждым моментом происходящего. Она всегда такая была. Она всегда улыбается и радуется. Это то, чего не хватает нашим. Они не умеют быть благодарными за то, что у них есть», — сказала тренер.