Тутберидзе заявила, что российские фигуристы не умеют быть благодарными

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе на «Форуме в большом городе» заявила, что российские фигуристы не умеют наслаждаться каждым моментом и быть благодарными за то, что имеют.
Тутберидзе сравнила отношение к спорту российских и зарубежных фигуристов. Поводом стали слова новой олимпийской чемпионки американки Алисы Лю, которая заявляла, что едет на соревнования не ради награды.
«Никто не едет за золотом на Олимпийские игры. Все едут показать свой контент. Что ее (Алису Лю) отличает от всех — она наслаждается каждым моментом происходящего. Она всегда такая была. Она всегда улыбается и радуется. Это то, чего не хватает нашим. Они не умеют быть благодарными за то, что у них есть», — сказала тренер.
Тутберидзе подчеркнула, что российские спортсмены часто воспринимают тренировки как тяжелую обязанность, а не как счастье. «Они счастливые, избранные дети. Они должны быть благодарны, а мы их этому не учим. Они приходят на тренировку с лицом жертвы. Но это должно быть не так, они должны наслаждаться всем процессом», — добавила она.
По мнению Тутберидзе, фигуристам важно осознавать уникальность своего положения. «Они должны понимать, что это счастье, что они выступают, что у них такое здоровье, что их показывают по телевидению, обсуждают. Они не жертвы», — отметила заслуженный тренер.
На Олимпийских играх 2026 года в Италии победу в женском одиночном катании одержала американка Алиса Лю. Российская фигуристка Аделия Петросян, которая тренируется в штабе Тутберидзе, заняла шестое место.
Среди учеников Этери Тутберидзе — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова, а также призеры Игр Евгения Медведева, Александра Трусова и пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
Ученицы Тутберидзе выиграли чемпионат России в женском одиночном катании 11 раз подряд.