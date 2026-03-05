Ричмонд
Тутберидзе рассказала, что ругалась с итальянцами во время Олимпиады

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что ругалась с итальянцами из-за сиесты во время Олимпийских игр-2026.

Источник: Кадр из трансляции

Напомним, ученица Тутберидзе Аделия Петросян показала на прошедших Играх 6-й результат в женском катании.

"У итальянцев есть одна особенность — сиеста. Днем у них были перерывы. Я пыталась объяснить им, что есть расписание, но они отвечали, что им нужно отдохнуть. Я переживала, что кто-нибудь снимет, как я с ними ругаюсь.

Были и плюсы, и минусы. Погода стояла замечательная — солнце. У итальянцев такие мягкие зимы, иногда даже думаешь: вот бы нам поменяться. Эта Олимпийская деревня оказалась очень удачной по сравнению с другими — она была компактной, все находилось рядом. В Пекине была «коронавирусная» Олимпиада. И в Пекине, и в Пхенчхане в основном была азиатская кухня, но я почти не нашла ничего, что могла бы нормально поесть", — цитирует Тутберидзе ТАСС.

