Тутберидзе о дочери Диане Дэвис: «Она во многом сильнее меня. Хотя в быту до сих пор многое я решаю»

Дэвис выступает в танцах на льду за Грузию в дуэте с Глебом Смолкиным.
— У вас дочь в Америке. Каково, когда дочь далеко?
— Диана уже 7 лет вдали от меня живет… Они как‑то решили это с партнером и пришлось принять. Конечно, это тяжело. Но если раньше я общалась со своей мамой через факс, когда сама уехала в Америку, то сейчас мы постоянно общаемся по видеосвязи.
Все решения, которые принимались — это решения Дианы и ее мужа. Когда они решили в Монреаль уехать, то я постоянно сообщения получала. Она умеет настоять на своем. Мне только остается поддержать и принять.
Ей уже 23 года, очень много накопительных травм. В какой‑то момент говорила ей, может уже хватит… А она: «Мам, да у всех болит». Она во многом сильнее меня. Хотя в быту до сих пор многое я решаю. Даже иногда не знаю, могли бы они сами купить билеты, — сказала Тутберидзе.