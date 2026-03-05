Тутберидзе о дочери Диане Дэвис: «Она во многом сильнее меня. Хотя в быту до сих пор многое я решаю»

Ей уже 23 года, очень много накопительных травм. В какой‑то момент говорила ей, может уже хватит… А она: «Мам, да у всех болит». Она во многом сильнее меня. Хотя в быту до сих пор многое я решаю. Даже иногда не знаю, могли бы они сами купить билеты, — сказала Тутберидзе.