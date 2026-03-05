Авербух поменял мнение о медиафутболе после игры в НаПике: «Раньше я приходил и сидел на трибуне, а это профанация»

Он вышел за «Дружину» во время МедиаПика (особого режима, где играют только звезды) в матче против «Народной Команды», клуба болельщиков «Спартака». Забил гол с передачи Егора Дружинина, а потом ассистировал сам.
В основное время матча Авербух реализовал бустер.
«У меня было иное отношение к медиафутболу. Я получил удовольствие, играя против “Народной Команды” за “Дружину”. Главное, что формат нашли: футболисты играют друг с другом. А медийные не просто дают интервью, но и участвуют в матче.
Особо не следил за медиафутболом. У меня было свое отношение, потому что приходил — и все заканчивалось тем, что я сидел на трибуне, а это профанация. То, что было сегодня, — интереснее", — сказал Авербух.
НаПике — российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.
«Дружина» — команда хореограф Егора Дружинина.