Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман, Подгайная и Коваль покажут ритм-танцы

Чемпионат мира среди юниоров.
Таллин, Эстония.
Танцы на льду.
Ритм-танец.
Начало — 14:00 по московскому времени, прямая трансляция — ютуб-канал ISU.
Третья разминка.
13. Мишель Дейч — Райан Ху (США).
Четвертая разминка.
16. Саммер Хомик — Николас Бюлоу (Канада).
18. Жасмин Робертсон — Чейз Ронер (США).
20. Зоэ Бьянки — Даниэль Базиле (Италия).
Пятая разминка.
21. Мими Марлер Дэвис — Джозеф Блэк (Великобритания).
22. Диана Шнайдер — Яхим Новак (Чехия).
23. Арианна Сольдати — Николас Тальябу (Италия).
24. Анита Штрауб — Андреас Штрауб (Австрия).
25. Алексия Крук — Ян Айзенхабер (Германия).
Шестая разминка.
26. Лейла Вейон — Александр Брэндис (Канада).
27. Дания Муаден — Тео Биго (Франция).
28. Ирина Подгайная — Артем Коваль (Украина).
29. Амбр Перрье-Джанезини — Самуэль Бланк-Клаперман (Франция).
30. Хана Мария Абоян — Даниил Веселухин (США).