Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман, Подгайная и Коваль покажут ритм-танцы

6 марта дуэты выступят с ритм-танцами на чемпионате мира среди юниоров в Таллине.

Источник: Спортс"

Чемпионат мира среди юниоров.

Таллин, Эстония.

Танцы на льду.

Ритм-танец.

Начало — 14:00 по московскому времени, прямая трансляция — ютуб-канал ISU.

Третья разминка.

13. Мишель Дейч — Райан Ху (США).

Четвертая разминка.

16. Саммер Хомик — Николас Бюлоу (Канада).

18. Жасмин Робертсон — Чейз Ронер (США).

20. Зоэ Бьянки — Даниэль Базиле (Италия).

Пятая разминка.

21. Мими Марлер Дэвис — Джозеф Блэк (Великобритания).

22. Диана Шнайдер — Яхим Новак (Чехия).

23. Арианна Сольдати — Николас Тальябу (Италия).

24. Анита Штрауб — Андреас Штрауб (Австрия).

25. Алексия Крук — Ян Айзенхабер (Германия).

Шестая разминка.

26. Лейла Вейон — Александр Брэндис (Канада).

27. Дания Муаден — Тео Биго (Франция).

28. Ирина Подгайная — Артем Коваль (Украина).

29. Амбр Перрье-Джанезини — Самуэль Бланк-Клаперман (Франция).

30. Хана Мария Абоян — Даниил Веселухин (США).

