Тутберидзе заявила, что Липницкая не переносила Медведеву

«Мы работаем без выходных. На самом деле это уже давно. Когда Юля Липницкая не переносила Женю Медведеву, мы сделали график без выходных, чтобы в какой-то день я могла полностью сосредоточиться на Жене, а в какой-то день полностью сосредоточиться на Юле. Потом, в принципе, была похожая ситуация с Алиной и Женей. С тех пор мы работаем без выходных, мы всегда есть», — сказала Тутберидзе на «Форуме в большом городе».