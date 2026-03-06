Ричмонд
Тутберидзе заявила, что Липницкая не переносила Медведеву

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая не переносила другую известную российскую фигуристку — Евгению Медведеву.

Источник: РИА "Новости"

При этом Тутберидзе отметила, что похожая ситуция была с Медведевой и олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой.

«Мы работаем без выходных. На самом деле это уже давно. Когда Юля Липницкая не переносила Женю Медведеву, мы сделали график без выходных, чтобы в какой-то день я могла полностью сосредоточиться на Жене, а в какой-то день полностью сосредоточиться на Юле. Потом, в принципе, была похожая ситуация с Алиной и Женей. С тех пор мы работаем без выходных, мы всегда есть», — сказала Тутберидзе на «Форуме в большом городе».

