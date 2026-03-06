Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тутберидзе рассказала, как надо было выводить Загитову на соревнования

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе раскрыла особенности психологической подготовки своих воспитанниц к ответственным стартам, отметив, что подход к Алине Загитовой требовал максимальной серьёзности, в то время как с Евгенией Медведевой применялась иная тактика.

Источник: РИА "Новости"

В послужном списке Тутберидзе значится плеяда олимпийских чемпионок и призёров Игр: Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, напомнили организаторы мероприятия.

Тутберидзе, комментируя нюансы работы с подопечными, пояснила, что в повседневной жизни и тренировочном процессе в её команде принято поддерживать лёгкую атмосферу с элементами юмора, поскольку так любые задачи воспринимаются проще. Однако в случае с Загитовой ситуация требовала иного подхода: спортсменку необходимо было выводить на старт с предельно серьёзным выражением лица. Специалист привела конкретный пример: когда тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз впервые сопровождал Загитову на соревнованиях, Тутберидзе, наблюдая за трансляцией, заметила, что наставник и подопечная шутят у бортика. Увидев, что фигуристка смеётся, тренер приняла решение немедленно скорректировать настрой: она связалась с Глейхенгаузом и указала на недопустимость подобного поведения перед выходом на лёд. После того как был взят курс на строгость и сосредоточенность, Загитова безупречно исполнила произвольную программу, рассказала в интервью Этери Тутберидзе на «Форуме в большом городе».

С Евгенией Медведевой, по словам заслуженного тренера, ситуация складывалась диаметрально противоположно. С этой спортсменкой всегда уместны были шутки и отвлечённые беседы, поскольку такой формат общения помогал ей легче переносить предстартовое напряжение. Тутберидзе акцентировала внимание на том, что разные атлеты концентрируются по-разному: если Загитова в состоянии расслабленности и шутливого настроя могла допустить ошибки и потерять фокус, то Медведева, напротив, нуждалась в эмоциональной разгрузке для достижения оптимальной готовности к выступлению.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше