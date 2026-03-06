Тутберидзе рассказала, как надо было выводить Загитову на соревнования

Тутберидзе, комментируя нюансы работы с подопечными, пояснила, что в повседневной жизни и тренировочном процессе в её команде принято поддерживать лёгкую атмосферу с элементами юмора, поскольку так любые задачи воспринимаются проще. Однако в случае с Загитовой ситуация требовала иного подхода: спортсменку необходимо было выводить на старт с предельно серьёзным выражением лица. Специалист привела конкретный пример: когда тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз впервые сопровождал Загитову на соревнованиях, Тутберидзе, наблюдая за трансляцией, заметила, что наставник и подопечная шутят у бортика. Увидев, что фигуристка смеётся, тренер приняла решение немедленно скорректировать настрой: она связалась с Глейхенгаузом и указала на недопустимость подобного поведения перед выходом на лёд. После того как был взят курс на строгость и сосредоточенность, Загитова безупречно исполнила произвольную программу, рассказала в интервью Этери Тутберидзе на «Форуме в большом городе».