Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тутберидзе: нужно любить и заботиться о своих родителях, пока они живы

В рамках мероприятия «Форум в большом городе» заслуженный тренер России по фигурному катанию, хореограф и постановщик Этери Тутберидзе призналась, что есть лишь одна вещь, о которой она жалеет в жизни.

Источник: РИА "Новости"

«Единственное, о чем я жалею… Нужно любить и заботиться о своих родителях, пока они живы», — отметила 52-летняя специалистка.

Следует напомнить, что отец Тутберидзе скончался в 2013 году, а мать умерла пятью годами позже.

5 марта, уже в интервью каналу «Матч ТВ», Тутберидзе высказала мнение, что российские спортсмены не умеют быть благодарными за то, что имеют в своей жизни. В качестве положительного примера тренер привела двукратную олимпийскую чемпионку 2026 года, чемпионку мира 2025 года, американскую фигуристку Алису Лью, которая едет на соревнования просто показать свою программу.