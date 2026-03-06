Алиса Лью: «Я выберу встречу с друзьями вместо тренировки, и если это сделает меня хуже как фигуристку — мне все равно»

«После победы я почти не спала. Я поехала домой и буквально делала все, что хотела, пять дней подряд. Никаких контактов с прессой, никаких обязательств — это было просто замечательно. Я снова увидела многих друзей, просто расслаблялась и высыпалась. В это время я выходила на лед два раза — просто потому что мне захотелось.



Я выберу встречу с друзьями вместо тренировки, и если это сделает меня хуже как фигуристку — мне все равно. Я готова рискнуть.



Что касается Олимпиады — я бы нормально себя чувствовала в любом случае. И точно так же любила бы жизнь вне фигурного катания. Но да, я очень довольна тем, как складывается моя жизнь сейчас», — сказала Лью в интервью Vogue.