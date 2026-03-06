Алиса Лью: «Я выберу встречу с друзьями вместо тренировки, и если это сделает меня хуже как фигуристку — мне все равно»

Олимпийская чемпионка Алиса Лью рассказала, как проводила время в первые дни после Игр в Италии.
Американская фигуристка завоевала золото в личном и командном турнирах.
«После победы я почти не спала. Я поехала домой и буквально делала все, что хотела, пять дней подряд. Никаких контактов с прессой, никаких обязательств — это было просто замечательно. Я снова увидела многих друзей, просто расслаблялась и высыпалась. В это время я выходила на лед два раза — просто потому что мне захотелось.
Я выберу встречу с друзьями вместо тренировки, и если это сделает меня хуже как фигуристку — мне все равно. Я готова рискнуть.
Что касается Олимпиады — я бы нормально себя чувствовала в любом случае. И точно так же любила бы жизнь вне фигурного катания. Но да, я очень довольна тем, как складывается моя жизнь сейчас», — сказала Лью в интервью Vogue.
«На самом деле я люблю испытывать себя на прочность. Мне нравится делать по-настоящему сложные вещи, делать что-то через “не хочу”. Я получаю от этого удовольствие, и именно это делает меня счастливой», — добавила фигуристка.
Лью считает, что характером она обязана отцу, который выступал против коммунистического режима в Китае и бежал из страны в 1989 году.
«У моего отца есть стержень, и у меня он тоже есть. У него независимый характер, всегда имеется собственное мнение, и он воспитал нас такими же», — отметила Лью в интервью Teen Vogue.