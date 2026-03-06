Ричмонд
Камилу Валиеву сняли на фото во время прогулок по Шанхаю

Чемпионка мира среди юниоров (2020), серебряный призёр чемпионата России (2021), фигуристка Камила Валиева в своём Telegram-канале поделилась подборкой фотографий из Шанхая.

Источник: @kamilavalieva26official

5 марта 19-летняя спортсменка выступила на арене «Восток» перед началом матча регулярного чемпионата сезона-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Шанхай Дрэгонс» и «Сибирью» (1:2).

25 декабря 2025 года завершился четырёхлетний срок дисквалификации Валиевой за обнаружение в допинг-пробе запрещённого вещества «триметазидин». Все результаты россиянки с декабря 2021 года, в том числе и золотая медаль командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, были признаны недействительными.

26 февраля чемпионка Универсиады-2019, российская фигуристка Бетина Попова в разговоре с «Советским спортом» высказала мнение, что Валиева сможет достойно выступить на зимних Играх-2030 во Французских Альпах, претендуя на высокие места.