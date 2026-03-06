Камилу Валиеву сняли на фото во время прогулок по Шанхаю

25 декабря 2025 года завершился четырёхлетний срок дисквалификации Валиевой за обнаружение в допинг-пробе запрещённого вещества «триметазидин». Все результаты россиянки с декабря 2021 года, в том числе и золотая медаль командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, были признаны недействительными.