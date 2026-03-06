Трусова поделилась фотографиями сына: «Последний месяц у Миши вышел крайне продуктивным»

Благо, хвостатые няньки всегда рядом: собак Миша очень любит! Его лучший друг и главный подстрекатель на шалости — Дым, они постоянно пытаются сделать в манеже подкоп с двух сторон. А еще для Миши стало принципиально, чтобы его успокаивала именно я. На руках у мамы или Макара он может не перестать плакать, особенно ночью. Ночью, кстати, он спит с нами в кровати, потому что его сон стал более чутким. И еще он научился спать на боку и на животе.