Трусова поделилась фотографиями сына: «Последний месяц у Миши вышел крайне продуктивным»

Российская фигуристка, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова рассказала о том, какого прогресса добился ее сын Михаил, которому сегодня исполнилось 7 месяцев.

Источник: Sport24

"Мише семь месяцев! Готовьтесь, новостей на этот раз много.

Последний месяц у Миши вышел крайне продуктивным. Он научился самостоятельно сидеть и ползать на четвереньках, его новая цель, к которой он крайне усердно идет — научиться вставать. Но лучше всего у него получается падать, поэтому теперь он постоянно в защитном рюкзаке. Манеж уже не спасает, отвернуться нельзя ни на минуту…

Благо, хвостатые няньки всегда рядом: собак Миша очень любит! Его лучший друг и главный подстрекатель на шалости — Дым, они постоянно пытаются сделать в манеже подкоп с двух сторон. А еще для Миши стало принципиально, чтобы его успокаивала именно я. На руках у мамы или Макара он может не перестать плакать, особенно ночью. Ночью, кстати, он спит с нами в кровати, потому что его сон стал более чутким. И еще он научился спать на боку и на животе.

Вообще в этом возрасте дети начинают острее реагировать на звуки, и Миша не исключение. Любые резкие и громкие звуки его пугают, так что он стал избегать громких людей. На плач других детей он тоже реагирует остро, и успокаивать его приходится чаще, чем прежде.

Я бы даже сказала, что Миша в целом стал требовать больше моего внимания. Но я люблю проводить с ним время, так что я вовсе не против", — написала Трусова в телеграме.