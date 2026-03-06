Ричмонд
Гончаренко: «Не увидела у Петросян настроя бороться в произвольной программе. Может быть, сказался груз четверного»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко заявила, что не увидела у Аделии Петросян желания бороться в произвольной программе на Олимпийских играх в Италии.

Источник: Sport24

После короткой программы российская фигуристка шла на пятом месте, но в произвольной упала с четверного тулупа, который исполняла первым, и в итоге стала шестой в сумме.

"К Играм четверной прыжок все‑таки удалось подсобрать. Другой вопрос, насколько сама спортсменка была готова бороться за этот элемент. Когда я смотрела женскую короткую программу, отметила для себя, что все девочки, начиная с первых разминок, очень хотели соревноваться и были готовы к этому. У Аделии настрой тоже был именно таким: все видели, что человек вышел бороться — не просто показывать себя, но побеждать.

А вот в произвольной программе я такого настроя не увидела. Может быть, сказался груз четверного, который Петросян наверняка очень хотела сделать. Возможно, как раз поэтому была дико напряжена — я, например, отметила это сразу. На прыжок она зашла слишком скованно, поэтому не подняла его, а ушла только в крутку. И неудача сразу ударила по энергетике проката.

Аделия — молодец, конечно, что додержала программу до конца, но, по сути, она просто механически выполнила все то, что было наработано множеством повторений на тренировках. Когда спортсмен имеет большую прыжковую базу, как мы говорим, «напрыганность», это помогает выстоять в соревновательных ситуациях. Именно это сработало и в случае с Петросян в Милане, — сказала Гончаренко в интервью «RT на русском».

