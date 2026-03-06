Гончаренко: «Не увидела у Петросян настроя бороться в произвольной программе. Может быть, сказался груз четверного»

"К Играм четверной прыжок все‑таки удалось подсобрать. Другой вопрос, насколько сама спортсменка была готова бороться за этот элемент. Когда я смотрела женскую короткую программу, отметила для себя, что все девочки, начиная с первых разминок, очень хотели соревноваться и были готовы к этому. У Аделии настрой тоже был именно таким: все видели, что человек вышел бороться — не просто показывать себя, но побеждать.