Крыша катка ЦСКА обвалилась на ледовый комбайн, в котором не было водителя

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Крыша московского катка ЦСКА обвалилась на ледозаливочную машину, в которой не было водителя, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее РИА Новости стало известно, что крыша катка ЦСКА на Ленинградском проспекте, на котором проводят тренировки фигуристы, обвалилась. Отмечается, что инцидент произошел 20 февраля. Крыша катка рухнула в полночь.

«Крыша обвалилась на заливочную машину, водитель которой оставил ее за несколько минут до обрушения», — сообщил собеседник агентства.

На катке ЦСКА тренировались многие фигуристы, среди которых первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в личном турнире женского одиночного катания Аделина Сотникова, четырехкратный чемпион России Максим Ковтун, двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова и другие. В настоящее время на нем занимаются фигуристы тренерских групп Елены Буяновой, Екатерины Моисеевой и других.