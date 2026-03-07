Крыша катка ЦСКА обвалилась на ледовый комбайн, в котором не было водителя

Ранее РИА Новости стало известно, что крыша катка ЦСКА на Ленинградском проспекте, на котором проводят тренировки фигуристы, обвалилась. Отмечается, что инцидент произошел 20 февраля. Крыша катка рухнула в полночь.
«Крыша обвалилась на заливочную машину, водитель которой оставил ее за несколько минут до обрушения», — сообщил собеседник агентства.
На катке ЦСКА тренировались многие фигуристы, среди которых первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в личном турнире женского одиночного катания Аделина Сотникова, четырехкратный чемпион России Максим Ковтун, двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова и другие. В настоящее время на нем занимаются фигуристы тренерских групп Елены Буяновой, Екатерины Моисеевой и других.