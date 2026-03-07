Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу в финале Гран-при

Фигуристка Алиса Двоеглазова заняла первое место в короткой программе в финале Гран-при России, который проходит в Челябинске.
За свой прокат 17-летняя ученица Этери Тутберидзе получила 76,29 балла.
Второе место занимает Дина Хуснутдинова (73,86), третьей идет Софья Муравьева (73,51).
Произвольную программу одиночницы представят 9 марта.
Действующая чемпионка России Аделия Петросян финал Гран-при пропускает. Двоеглазова является серебряным призером чемпионата страны.
Российские фигуристы с 2022 года не могут в данный момент принимать участие в международных соревнованиях (кроме личных видов на Олимпиаде-2026, где Петросян заняла шестое место) из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). В качестве альтернативы была создана российская серия Гран-при.