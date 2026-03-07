Ричмонд
«Категорически против»: Ягудин осудил фигуриста за икону на костюме

Ягудин осудил использование изображения иконы на костюме фигуриста Лутфуллина.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что не поддерживает идею номера фигуриста Глеба Лутфуллина с использованием изображения иконы на костюме.

В субботу фигуристы представили короткие программы в мужском одиночном катании в Финале Гран-при России в Челябинске. Лутфуллин выступил под песню «Забава» Александра Малинина на стихи Сергея Есенина, в конце номера спортсмен разорвал на себе рубашку и показал футболку с изображением иконы. За свое выступление Лутфуллин набрал 91,21 балла и занял промежуточное седьмое место.

«Категорически против, я против, простите, да, вот этого момента. Мне кажется, что это немножко уже личное состояние отдельных людей. Перебор. Я вижу в этом руку Алексея Николаевича Мишина. Конечно, здесь публика разносторонняя, но не знаю. Но то, что удивил, — да», — заявил Ягудин в эфире Первого канала.

По итогам короткой программы лидирует участник Олимпийских игр 2026 года в Италии Петр Гуменник. Произвольные программы будут представлены 9 марта, в заключительный день соревнований.

Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
