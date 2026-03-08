Сердце и душа профессора: Алексею Мишину — 85 лет

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. 8 марта 85 лет исполнилось Алексею Мишину — одному из самых известных и уважаемых тренеров в истории фигурного катания. Заслуженный тренер СССР и России, профессор, наставник олимпийских чемпионов и человек, который уже много десятилетий почти каждый день проводит на льду.
Для многих фигуристов и болельщиков Мишин — не просто тренер, а человек, с именем которого связана целая эпоха. Его ученики завоевывали олимпийские медали, титулы чемпионов мира и Европы, а его школа во многом определила современное фигурное катание.
Мишин родился 8 марта 1941 года в Севастополе в семье педагогов. Отец преподавал теоретическую механику, а мама — русский язык и литературу. С детства Алексей Николаевич рос любознательным и внимательным, а после переезда в Ленинград увлекся спортом и особенно фигурным катанием. Позже он поступил в институт, где изучал механику, и это знание стало важной частью его подхода к тренировкам и технике прыжков.
Карьеру спортсмена Мишин сочетал с интересом к самой сути фигурного катания — как устроено движение, как работает тело и какие детали делают прыжок идеальным. Первые большие шаги в фигурном катании Алексей Мишин сделал как спортсмен в парном катании вместе с Тамарой Москвиной. Их дуэт появился в середине 1960-х годов и быстро стал одним из сильнейших в Советском Союзе. Москвина и Мишин отличались не только надежной техникой, но и редким взаимопониманием на льду: они много работали над чистотой элементов, синхронностью движений и музыкальностью программ. Уже через несколько лет совместных выступлений пара добилась крупных международных успехов — на чемпионате Европы 1968 года и чемпионате мира 1969 года они завоевали серебряные медали.
Тренерская работа
После завершения спортивной карьеры Мишин полностью посвятил себя тренерской работе. Со временем вокруг него сформировалась настоящая школа, через которую прошли десятки фигуристов. Одним из первых его учеников, добившихся громкого успеха, стал Алексей Урманов, который выиграл золото Олимпиады 1994 года. Настоящий расцвет «школы Мишина» пришелся на рубеж веков, когда под его руководством тренировались два будущих титана мирового льда — Алексей Ягудин и Евгений Плющенко. Это противостояние стало легендарным: еще будучи подопечным Мишина, Ягудин выиграл свой первый титул чемпиона мира в 1998 году. Однако именно Плющенко стал главным воплощением системы Алексея Николаевича, завоевав под его началом четыре олимпийские медали, включая золото Турина-2006, и трижды став чемпионом мира.
Методика Мишина, основанная на научном подходе к прыжкам, блестяще сработала и в женском одиночном катании. Его ученица Елизавета Туктамышева в 2015 году выиграла чемпионаты мира и Европы, а позже совершила уникальный камбэк, завоевав серебро мирового первенства в 2021 году. В мужском же катании преемственность школы сегодня продолжает Евгений Семененко, ставший двукратным чемпионом России (2023, 2024). Эти успехи подтверждают статус Мишина как наставника, способного растить чемпионов на протяжении уже не одного десятилетия.
Мишин всегда подчеркивал, что главное в тренировках — не только техника, но и внимание к личности спортсмена. Его ученики рассказывают, что он умеет видеть сильные стороны, поддерживать в сложные моменты и находить индивидуальный подход к каждому. На тренировках у него всегда есть место юмору, живому общению, маленьким советам и большим жизненным урокам.
Сегодня, в свои 85 лет, Алексей Николаевич по-прежнему регулярно выходит на лед. Он обсуждает новые элементы и программы, следит за соревнованиями и делится опытом с молодыми спортсменами. И, пожалуй, самое удивительное — его энергия и любовь к делу остаются такими же искренними, как много лет назад, когда он впервые пришел на каток.