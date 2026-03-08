Сердце и душа профессора: Алексею Мишину — 85 лет

Карьеру спортсмена Мишин сочетал с интересом к самой сути фигурного катания — как устроено движение, как работает тело и какие детали делают прыжок идеальным. Первые большие шаги в фигурном катании Алексей Мишин сделал как спортсмен в парном катании вместе с Тамарой Москвиной. Их дуэт появился в середине 1960-х годов и быстро стал одним из сильнейших в Советском Союзе. Москвина и Мишин отличались не только надежной техникой, но и редким взаимопониманием на льду: они много работали над чистотой элементов, синхронностью движений и музыкальностью программ. Уже через несколько лет совместных выступлений пара добилась крупных международных успехов — на чемпионате Европы 1968 года и чемпионате мира 1969 года они завоевали серебряные медали.