Путин поздравил фигуриста и тренера Алексея Мишина с 85-летием

Благодаря чемпионскому характеру спортсмен стал легендой фигурного катания, отметил президент России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина с 85-летием, отметив, что благодаря его таланту и чемпионскому характеру он смог стать настоящей легендой фигурного катания.

«Поздравляю вас с 85-летним юбилеем. Благодаря таланту, трудолюбию, сильному, чемпионскому характеру вы добились выдающихся успехов в спорте высших достижений, стали настоящей легендой фигурного катания», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Помимо этого, глава государства отдельно отметил многолетнюю тренерскую деятельность Мишина, огромный личный вклад в профессиональное становление молодых одаренных фигуристов, а также в развитие лучших традиций отечественного спорта.

«Желаю вам здоровья, бодрости духа, осуществления намеченных планов и замыслов», — заключил президент.

8 марта 85 лет исполнилось Алексею Мишину — одному из самых известных и уважаемых тренеров в истории фигурного катания. Мишин по-прежнему регулярно выходит на лед. Он обсуждает новые элементы и программы, следит за соревнованиями и делится опытом с молодыми спортсменами.