Путин поздравил фигуриста и тренера Алексея Мишина с 85-летием

8 марта 85 лет исполнилось Алексею Мишину — одному из самых известных и уважаемых тренеров в истории фигурного катания. Мишин по-прежнему регулярно выходит на лед. Он обсуждает новые элементы и программы, следит за соревнованиями и делится опытом с молодыми спортсменами.