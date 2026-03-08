Ричмонд
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли финал Гран-при России в парах

Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третье — Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.

Источник: РИА "Новости"

ЧЕЛЯБИНСК, 8 марта. /ТАСС/. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями финала Гран-при России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходит в Челябинске.

По итогам двух программ победители набрали 224,85 балла (80,12 балла за короткую программу + 144,73 балла за произвольную). Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (220,10; 80,13 + 139,97). Третьими стали Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (216,49; 75,33 + 141,16).

Бойковой 24 года, Козловскому 26 лет. Вместе они стали бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года. Также фигуристы являются трехкратными чемпионами России. В 2020 году пара стала победителем чемпионата Европы, в 2019 и 2022 годах завоевала бронзовые медали турнира.

Финал Гран-при завершится 9 марта.