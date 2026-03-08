Ричмонд
Ягудин объяснил Лутфуллину свой резкий комментарий в адрес его костюма

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, что связался с фигуристом Глебом Лутфуллиным и объяснил ему свои слова в отношении его костюма с изображением иконы.

Источник: Спорт-Экспресс

7 марта Ягудин, комментируя соревнования мужчин в короткой программе в финале Гран-при России, назвал «перебором» футболку с изображением иконы, которую Лутфуллин показал после прокат.

«Я вчера написал Глебу и объяснил свою позицию. Я дал такой комментарий, потому что считаю это безвкусицей и перебором. Дело в том, что есть определенные темы и методы, используя которые, ты как бы не даешь судьям выбора», — приводит слова Ягудина «РИА Новости».

Олимпийский чемпион отметил, что доносить свою идею программы на льду надо не таким способом.

Лутфуллин набрал 91,21 балла и после короткой программы занимает седьмое место. Первым стал Петр Гуменник (103,62 балла), второе место занял Николай Угожаев (99,53 балла), третье — Владислав Дикиджи (98,92).

С произвольными программами фигуристы выступят в понедельник, 9 марта. Начало — в 15.10 по московскому времени.

