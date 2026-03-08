Галлямов проиграл, но уже не наезжает на партнершу. В российских танцах скоро будет смена лидера

Фигурное катание. Финал Гран-при России
Пары
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 224,85.
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 220,10.
- Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 216,49.
Танцы
- Александра Степанова/Иван Букин — 220,70.
- Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 216,05.
- Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 204,36.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский под конец сезона окончательно забрали статус лучшей пары страны у давних соперников — Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Если до чемпионата России Мишки шли на серии из шести побед и вели в противостоянии 15:8, то этот сезон прошел под знаком побед пары из Москвы и (до Нового года) публичных наездов Галлямова на партнершу. Чемпионат России по прыжкам Бойкова/Козловский уступили лишь номинально — имея победу в кармане, зашли на четверной выброс и остались позади. Два главных турнира, чемпионат и финал Гран-при, они выиграли.
Наши пары — не лучшие в мире
Правда, качество победы в Челябинске оставляет вопросы. У нас любят подчеркивать слабость мирового катания, когда за рубежом что-то не делают иностранцы. В данном случае победившая пара свалилась с четверного выброса (но респект за попытку), а проигравшая не исполнила даже тройной, причем Мишина нормально так ушиблась, а также прыгнула со степ-аутом. Симптоматично, что даже при таких ошибках ни одна другая пара не смогла их догнать — Чикмарева/Янченков в четырех баллах от серебра, остальные проиграли еще 20+ баллов.
При таком наборе сомнительно, чтобы какой-нибудь российский дуэт бросил вызов японцам Миуре/Кихаре на Олимпиаде, даже с их ошибками. По баллам даже с учетом нашей инфляции японцы выше, а Метелкина/Берулава в тех же числах. Понятно, что сравнивать наши и их прокаты некорректно и что были убивающие мотивацию четыре года изоляции. Но многим очень запомнился жесткий комментарий Олимпиады от Дмитрия Козловского. Если бы пары на Первом канале комментировал условный Берулава, он мог жестко сказать, что россиян в медальной тройке на Олимпиаде бы не оказалось (он бы так никогда не сказал, конечно).
Зато позитивным итогом дня можно назвать отсутствие претензий и спокойствие Александра после поражения — возможно, он нашел новую мотивацию в изучении четверного выброса. Или просто смирился и забил на все. Но эстафету он успел передать — среди цитат сильно выделяется неожиданный проезд по своей партнерше 8 марта от Артема Грицаенко, который заявил, что «катается один — как одиночник», а прокат назвал абсурдом. Есть гипотеза, что в такой реакции есть след личных отношений. Ох уж это фигурное катание…
В российских танцах — скоро два первых номера
В танцах главной интригой в преддверии уже следующего сезона является заход, как на посадку, на статус первого номера Кагановской/Некрасова. Баллы в ритм-танце примерно у всех были настолько неадекватны, что содрогнулся у себя дома Гийом Сизерон, но главное на турнире не баллы, а общая планка и относительные отрывы.
И сезон-2025/26 с этой точки зрения Василиса и Максим провели роскошно. Судите сами: на чемпионате России перед Новым 2025 годом у них было 13 баллов отставания от непререкаемых лидеров, Александры Степановой/Ивана Букина. Сейчас — 4,5. И это за 14 месяцев. Такими же темпами, соответственно, растет отрыв от конкурентов позади, а общие баллы выросли на 14 пунктов — ровно по баллу за месяц. Жаль, что Кагановская/Некрасов не поехали на Олимпиаду-2026 — они бы и нейтральный фильтр с большей вероятностью прошли, да и вообще полезно было бы с учетом того, на кого делает ставку федерация.
Но в целом танцевальный турнир получился очень сильным — все пары в последней разминке выдали сильные прокаты, будто накопив в них всю энергию за сезон. Бронза — у Мироновой/Устенко, и для них выход на позицию «лучшие среди остальных» тоже своего рода победа. Тем более что уж они-то нейтральный статус в случае чего получат.
Дмитрий Кузнецов