Галлямов проиграл, но уже не наезжает на партнершу. В российских танцах скоро будет смена лидера

При таком наборе сомнительно, чтобы какой-нибудь российский дуэт бросил вызов японцам Миуре/Кихаре на Олимпиаде, даже с их ошибками. По баллам даже с учетом нашей инфляции японцы выше, а Метелкина/Берулава в тех же числах. Понятно, что сравнивать наши и их прокаты некорректно и что были убивающие мотивацию четыре года изоляции. Но многим очень запомнился жесткий комментарий Олимпиады от Дмитрия Козловского. Если бы пары на Первом канале комментировал условный Берулава, он мог жестко сказать, что россиян в медальной тройке на Олимпиаде бы не оказалось (он бы так никогда не сказал, конечно).