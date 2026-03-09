В Грузии наградили тренера сборной Этери Тутберидзе орденом Чести

«Я хочу особо поприветствовать наших выдающихся спортсменов, которые только что на зимней Олимпиаде 2026 года в Милане достигли огромного успеха и обрадовали всю нашу страну и народ. Я хочу также поприветствовать и воспользоваться случаем, поздравить и поблагодарить их тренеров, представителей федерации, всех тех людей, которые помогли нашим спортсменам добиться успеха», — сказал Кавелашвили, выступая на церемонии награждения.