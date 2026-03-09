В Грузии наградили тренера сборной Этери Тутберидзе орденом Чести

ТБИЛИСИ, 9 марта. /ТАСС/. Президент Грузии Михаил Кавелашвили наградил орденом Чести тренера олимпийской сборной Грузии по фигурному катанию, заслуженного тренера России Этери Тутберидзе за хорошее выступление грузинских фигуристов на зимних Олимпийских играх в Италии. Церемония награждения в прямом эфире транслировалась на странице президента в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Я хочу особо поприветствовать наших выдающихся спортсменов, которые только что на зимней Олимпиаде 2026 года в Милане достигли огромного успеха и обрадовали всю нашу страну и народ. Я хочу также поприветствовать и воспользоваться случаем, поздравить и поблагодарить их тренеров, представителей федерации, всех тех людей, которые помогли нашим спортсменам добиться успеха», — сказал Кавелашвили, выступая на церемонии награждения.
Помимо Тутберидзе орден Чести получил еще один тренер олимпийской сборной Павел Слюсаренко. Тутберидзе и Слюсаренко на церемонии награждения не присутствовали. Ордена передали президенту грузинской федерации по фигурному катанию Мариам Гиоргобиани, которая позже передаст им указанные награды.
Орден Чести также получили грузинская судья международной категории по фигурному катанию Саломе Чигогидзе, фигуристы Анастасия Губанова, Ника Эгадзе, Анастасия Метелкина и Лука Берулава.
Зимние Олимпийские игры в Милане прошли
На Играх-2026 ученица Тутберидзе россиянка Аделия Петросян, выступавшая в нейтральном статусе, заняла шестое место.