ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар — РИА Новости. Алиса Двоеглазова стала победительницей Финала Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.
В понедельник за прокат произвольной программы Двоеглазова получила 144,44 балла, набрав в сумме 220,73 балла. Второй стала Дарья Садкова (сумма — 212,35 балла), третьей — Камилла Нелюбова (210,67).
Позднее в заключительный день соревнований произвольную программу представят мужчины.
Двоеглазовой 17 лет, она тренируется у Этери Тутберидзе. В декабре фигуристка заняла второе место на чемпионате России.
В прошлом году победительницей Финала Гран-при России стала Аделия Петросян. Трехкратная чемпионка соревнований в феврале выступила на Олимпийских играх в Италии, где заняла итоговое шестое место. В состав участников Финала Гран-при России текущего сезона Петросян не вошла.