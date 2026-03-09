Ричмонд
Двоеглазова стала победительницей Финала Гран-при России

Фигуристка Двоеглазова стала победительницей Финала Гран-при России.

Источник: Спорт РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар — РИА Новости. Алиса Двоеглазова стала победительницей Финала Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.

В понедельник за прокат произвольной программы Двоеглазова получила 144,44 балла, набрав в сумме 220,73 балла. Второй стала Дарья Садкова (сумма — 212,35 балла), третьей — Камилла Нелюбова (210,67).

Позднее в заключительный день соревнований произвольную программу представят мужчины.

Двоеглазовой 17 лет, она тренируется у Этери Тутберидзе. В декабре фигуристка заняла второе место на чемпионате России.

В прошлом году победительницей Финала Гран-при России стала Аделия Петросян. Трехкратная чемпионка соревнований в феврале выступила на Олимпийских играх в Италии, где заняла итоговое шестое место. В состав участников Финала Гран-при России текущего сезона Петросян не вошла.

