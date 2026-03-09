Гуменник второй раз подряд выиграл Финал Гран-при России

ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар — РИА Новости. Фигурист Петр Гуменник одержал победу в мужском одиночном катании в Финале Гран-при России, который завершился в Челябинске.
По итогам короткой и произвольной программ он набрал 303,16 балла (103,62+199,54). Серебряным призером стал Евгений Семененко (286,97; 98,52+188,45), бронзовым — Николай Угожаев (286,47; 99,53+186,94).
Гуменнику 23 года, в феврале он выступил на Олимпийских играх в Италии, где занял шестое место. Фигурист является действующим чемпионом России, а также победителем Финала Гран-при страны прошлого сезона и сезона-2022/23.
