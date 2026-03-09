Гуменник не пожалел, что выступил в финале Гран-при России

ЧЕЛЯБИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник не пожалел, что принял участие в финале Гран-при России, который проходил в Челябинске. Об этом он рассказал журналистам.
Гуменник стал победителем турнира, набрав 303,16 балла.
«Ощущения благодарности всем зрителям, тренерам, болельщикам, близким за то, что такой сезон у меня получился прорывной, успешный, — отметил Гуменник. — Все сделал. Сейчас наконец-то почувствовал некую усталость, думаю, она пришла вовремя, после последнего полноценного старта. Рад, что все хорошо сложилось».
«Конечно, не жалею, что принял участие. Я всегда стараюсь оставить всего себя на льду, если не получается какую-то часть оставить, то это даже повод для расстройства. Как вышло сегодня — не дало повода для расстройство, — сказал Гуменник. — Решил тактически тройной лутц делать? Вчера еще думал, что, возможно, мне хватит четырех четверных, потому что на тренировках уставал, до последнего четверного было тяжело доезжать. Когда выходил на лед, шел на пять. Решил сделать тройной лутц где-то уже в воздухе и решил заранее раскрыться. Было сюрпризом для Вероники Дайнеко (тренер Гуменника — прим. ТАСС)? Ее реакция все отлично выражала».
Ранее болельщики подарили Гуменнику медаль, похожую на награду Олимпийских игр, с подписью «За покорение тысяч сердец». «Очень приятно, это почти что олимпийская медаль — как по виду, по значимости не меньше, очень приятно, когда болельщики так тебя поддерживают», — признался фигурист.
Гуменник рассказывал, что ChatGPT рекомендовал ему питаться бананами. «Бананы с обеда забрал с собой, там много углеводов и крахмала, все как нужно, — отметил спортсмен. — Кола диетическая такая сегодня есть, но вообще не запивал, потому что нечего было запивать. Тут пиццей, пастой не обжирался, можно было просто чай выпить».