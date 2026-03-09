Гуменник не пожалел, что выступил в финале Гран-при России

«Конечно, не жалею, что принял участие. Я всегда стараюсь оставить всего себя на льду, если не получается какую-то часть оставить, то это даже повод для расстройства. Как вышло сегодня — не дало повода для расстройство, — сказал Гуменник. — Решил тактически тройной лутц делать? Вчера еще думал, что, возможно, мне хватит четырех четверных, потому что на тренировках уставал, до последнего четверного было тяжело доезжать. Когда выходил на лед, шел на пять. Решил сделать тройной лутц где-то уже в воздухе и решил заранее раскрыться. Было сюрпризом для Вероники Дайнеко (тренер Гуменника — прим. ТАСС)? Ее реакция все отлично выражала».