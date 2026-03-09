Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарасова не считает Валиеву фаворитом в женском катании и назвала конкурентку

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Камила Валиева не является фаворитом соревнований в России после выполнения четверного тулупа.

Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В минувшую субботу Валиева выполнила четверной тулуп в ходе показательного проката перед хоккейным матчем «Шанхай Дрэгонс» с «Барысом», прошедшим в Китае. Спортсменка вернулась на лед в конце 2025 года после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Камила выполнила четверной тулуп, но это не делает ее фаворитом, у нее все равно будут конкурентки в нашей стране. Это и Саша Трусова, которая тоже будет исполнять этот элемент, и другие девочки, кто уже делает четверной тулуп на тренировках. Камила сама по себе молодец, ей нелегко, но она стремится к лучшему. Она-то в этой истории (с допингом) вообще не виновата», — сказала Тарасова РИА Новости.