Тутберидзе удостоилась ордена Чести. Президент Грузии наградил тренера за успехи сборной на ОИ-2026

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе получила орден Чести за успешную работу со сборной Грузии на Олимпиаде-2026 в Италии.
«Достигли огромного успеха»
На Играх ее фигуристы действительно выступили выше ожиданий: подопечные Этери в парном катании экс-россияне Лука Берулава и Анастасия Метелкина завоевали первую в истории Грузии медаль зимней Олимпиады — серебро. К тому же сборная заняла четвертое место в командном турнире, опередив Канаду и Францию.
В Грузии решили наградить участников Игр. Трансляция церемонии из президентского дворца велась на странице главы страны Михаила Кавелашвили в социальных сетях.
«Я хочу особо поприветствовать наших выдающихся спортсменов, которые только что на зимней Олимпиаде 2026 года в Милане достигли огромного успеха и обрадовали всю нашу страну и народ. Хочу также поприветствовать и, пользуясь случаем, поздравить и поблагодарить их тренеров, представителей федерации, всех тех людей, которые помогли нашим спортсменам добиться успеха», — приводит слова Кавелашвили ТАСС.
Помимо Тутберидзе орденом Чести был награжден еще один специалист олимпийской сборной — Павел Слюсаренко. Тренеры не смогли присутствовать на церемонии, поэтому их награды передали президенту Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани для последующего вручения.
Кроме того, ордена получили фигуристы Метелкина, Берулава, Анастасия Губанова и Ника Эгадзе, а также судья международной категории Саломе Чигогидзе.
Как ранее сообщал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, Метелкина и Берулава также получат солидный финансовый бонус за второе место на Играх — по 500 тысяч лари (около 14,4 миллиона рублей по текущему курсу).
«Не хочу насильно приводить к медалям»
Хотя Этери еще не высказывалась о получении почетной награды, одно можно сказать точно: результат, который ее спортсмены показали в Италии, не был достигнут из-под палки. Ранее тренер делилась, что не заставляет своих спортсменов добиваться медалей силой.
«Единственное, что я вывела для себя, — я никого не хочу заставлять работать и насильно приводить к медалям. Я хочу видеть человека, который так же заряжен, хочет и мечтает. Любой процесс лучше идет с удовольствием, чем когда это мучение: ребенок не хочет, страдает. Потом такой спортсмен как будто не ощущает радости от полученной медали», — говорила Тутберидзе на «Форуме в большом городе».
По ее словам, работать на Играх-2026 было приятно, особенно тренера впечатлила погода. Однако в Милане возникали и некоторые сложности — в основном из-за местного менталитета.
«Единственное, в чем итальянцы неизменны, — сиеста. С трех до полшестого у них перерыв. И ты им объясняешь: “Спортсмены же сюда не на отдых приехали, а с тренировки, у них расписание. Не может быть перерыва!” А мне отвечают: “Ну у нас же должен быть перерыв?” Говорю: “Нет, не может быть перерыва”. В итоге они лишь сократили его, но он все равно остался. Я пыталась разговаривать с ними первую неделю, показывала расписание, объясняла. Переживала, что сейчас еще кто-нибудь заснимет, как я с ними ругаюсь, и выложит», — поделилась Этери.