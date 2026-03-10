Тутберидзе удостоилась ордена Чести. Президент Грузии наградил тренера за успехи сборной на ОИ-2026

«Единственное, в чем итальянцы неизменны, — сиеста. С трех до полшестого у них перерыв. И ты им объясняешь: “Спортсмены же сюда не на отдых приехали, а с тренировки, у них расписание. Не может быть перерыва!” А мне отвечают: “Ну у нас же должен быть перерыв?” Говорю: “Нет, не может быть перерыва”. В итоге они лишь сократили его, но он все равно остался. Я пыталась разговаривать с ними первую неделю, показывала расписание, объясняла. Переживала, что сейчас еще кто-нибудь заснимет, как я с ними ругаюсь, и выложит», — поделилась Этери.