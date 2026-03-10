Петербуржец попросил суд провести воспитательную беседу с Гуменником

Истец просил суд признать действия ответчиков аморальными, антиобщественными, причиняющими вред развитию детей, провоцирующими совершение особо тяжких преступлений, причиняющие ему моральный вред, и взыскать с каждого ответчика по 1 ₽ Также он просил суд обязать Спортклуб фигурного катания Тамары Москвиной принять меры к замене Гуменником программы и провести с ним воспитательную беседу о недопустимости восхваления убийц и оправдания их действий в соревновательных программах. Кроме того, истец просил суд обязать ФФККР отстранить Гуменника от соревнований до конца сезона, а «Первый канал» удалить с сайта все выступления Гуменника с программой «Парфюмер».