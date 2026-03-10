Петербуржец попросил суд провести воспитательную беседу с Гуменником

Руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева рассказала в своем телеграм-канале о необычном иске, который поступил в Невский районный суд. Истец подал иск в защиту неопределенного круга лиц к Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), «Первому каналу» и Спортклубу фигурного катания Тамары Москвиной.
В частности, истцу не понравилось, что Петр Гуменник выступает в короткой программе под музыку из фильма «Парфюмер. История одного убийцы». По его словам, «красивый костюмчик с цветочками на рукавах», а также «молодой и очень красивый для кого-то мужчина», должны привлечь внимание к программе и «вызвать любовь к герою Гуменника — убийце 13 девушек». «Программа Гуменника заканчивается торжеством убийцы, преклонением перед ним одурманенной толпы. Отвратительное зрелище массового помешательства», — утверждает истец.
Также, по мнению истца, Гуменник в образе серийного убийцы вполне может стать символом подпольных школ киллеров, возникших в 90-е годы и существующих до сих пор, а видео короткой программы фигуриста — их рекламным роликом.
В целом, как утверждает истец, в «российском фигурном катании продвигается культура преступного мира». Например, Андрей Мозалев при исполнении произвольной программы в конце имитирует стрельбу по зрителям, Григорий Федоров направляет воображаемое оружие в зрителей в начале произвольной программы, Германа Ленкова в конце произвольной программы убивают, а у тренера Алексея Мишина спортсмены выступали с программами «Бандитский Петербург» и «Танго убийц».
Истец просил суд признать действия ответчиков аморальными, антиобщественными, причиняющими вред развитию детей, провоцирующими совершение особо тяжких преступлений, причиняющие ему моральный вред, и взыскать с каждого ответчика по 1 ₽ Также он просил суд обязать Спортклуб фигурного катания Тамары Москвиной принять меры к замене Гуменником программы и провести с ним воспитательную беседу о недопустимости восхваления убийц и оправдания их действий в соревновательных программах. Кроме того, истец просил суд обязать ФФККР отстранить Гуменника от соревнований до конца сезона, а «Первый канал» удалить с сайта все выступления Гуменника с программой «Парфюмер».
«Суд почитал и отказал в принятии иска, потому что в том числе Борис не имеет полномочий действовать с защиту неопределенного круга лиц, а какие лично Бориса права были нарушены, в иске не указано», — сообщила Лебедева.