Костюм Гуменника к программе «Парфюмер» был изготовлен за месяц: «Должен быть немного театральный»

Задача, которую поставил передо мной хореограф-постановщик — приближенный образ к истории книги. То есть это должен быть немного театральный костюм, чтобы зритель погрузился в историю. Должно было быть абсолютное погружение в историю героя. На изготовление костюма к программе «Парфюмер» ушел месяц — от эскиза до выхода на лед, — сказала Гачинская в интервью корреспонденту Sport24 Анне Афонской.