Костюм Гуменника к программе «Парфюмер» был изготовлен за месяц: «Должен быть немного театральный»

Светлана Гачинская, костюмер Петра Гуменника, рассказала о сроках создания костюма для фигуриста.

Источник: Sport24

Ранее костюм Гуменника к программе «Парфюмер» вошел в тройку лучших на Олимпиаде-2026 по версии журнала Vogue.

— Сколько времени уходит на создание одного костюма? Можно на примере «Парфюмера», «Онегина».

— «Онегин» уже второй год. В этом году произошел небольшой апгрейд костюма.

С «Парфюмером» все было очень быстро, легко и непринужденно. Все понятно. Тут очень быстро были предложены эскизы, начиная с современного прочтения, и то, что все увидели на льду.

Задача, которую поставил передо мной хореограф-постановщик — приближенный образ к истории книги. То есть это должен быть немного театральный костюм, чтобы зритель погрузился в историю. Должно было быть абсолютное погружение в историю героя. На изготовление костюма к программе «Парфюмер» ушел месяц — от эскиза до выхода на лед, — сказала Гачинская в интервью корреспонденту Sport24 Анне Афонской.

