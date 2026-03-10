Костюм Гуменника к программе «Парфюмер» был изготовлен за месяц: «Должен быть немного театральный»

Ранее костюм Гуменника к программе «Парфюмер» вошел в тройку лучших на Олимпиаде-2026 по версии журнала Vogue.
— Сколько времени уходит на создание одного костюма? Можно на примере «Парфюмера», «Онегина».
— «Онегин» уже второй год. В этом году произошел небольшой апгрейд костюма.
С «Парфюмером» все было очень быстро, легко и непринужденно. Все понятно. Тут очень быстро были предложены эскизы, начиная с современного прочтения, и то, что все увидели на льду.
Задача, которую поставил передо мной хореограф-постановщик — приближенный образ к истории книги. То есть это должен быть немного театральный костюм, чтобы зритель погрузился в историю. Должно было быть абсолютное погружение в историю героя. На изготовление костюма к программе «Парфюмер» ушел месяц — от эскиза до выхода на лед, — сказала Гачинская в интервью корреспонденту Sport24 Анне Афонской.