«Жаль, что ребята побежали». Фигуристы Никита и София Сарновские ушли от Плющенко к Тутберидзе

«Хорошая работа, Ангелы Плющенко! Моя техника, наши знания, мое время и время моей команды Академии за 7 лет сделали из Никиты и Софы Сарновских топ-спортсменов. В 2025 году Никита выиграл много престижных турниров, а в 2026-м стал чемпионом России по прыжкам, стал чемпионом Москвы. Благодаря этим ребятам я получил уверенность, что мы все делаем правильно, что наш подход и наша работа дают результаты. За это не жалко “своих кровных”, вложенных в ребят.