«Жаль, что ребята побежали». Фигуристы Никита и София Сарновские ушли от Плющенко к Тутберидзе

Чемпион России по прыжкам Никита Сарновский и его сестра София покинули Академию Евгения Плющенко. В ближайшее время они начнут тренировки у Этери Тутберидзе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Причиной внезапного перехода мог стать конфликт с матерью одной из спортсменок Академии — Ириной Костылевой.
«А ведь мог бы получиться многолетний путь к 2030 году»
Фигуристы объявили, что уходят от двукратного олимпийского чемпиона, вечером во вторник, 10 марта.
«Искренне благодарен за многолетнюю плодотворную работу, терпение и каждодневный труд. Наступил момент, когда необходимо что-то изменить в жизни, чтобы дальше двигаться к своей цели», — написал 18-летний Никита.
Его сестра назвала переход важным решением.
«Настал тот момент, когда нужно менять что-то в жизни. Хочу искренне поблагодарить Евгения Викторовича, Дмитрия Сергеевича, Сергея Андреевича, Рема, Кристину Игоревну за проделанную совместную работу. Все, что достигнуто, достигнуто вместе с вами. Спасибо вам за все!» — сообщила 13-летняя София на своей странице в социальных сетях.
«Хорошая работа, Ангелы Плющенко! Моя техника, наши знания, мое время и время моей команды Академии за 7 лет сделали из Никиты и Софы Сарновских топ-спортсменов. В 2025 году Никита выиграл много престижных турниров, а в 2026-м стал чемпионом России по прыжкам, стал чемпионом Москвы. Благодаря этим ребятам я получил уверенность, что мы все делаем правильно, что наш подход и наша работа дают результаты. За это не жалко “своих кровных”, вложенных в ребят.
Что получили Софа и Никита Сарновские? Помимо результатов и знаний — приглашение в Штаб. Видимо, то, что 7 лет назад их туда как «профнепригодных» не приняли, а теперь они получили такое важное для них приглашение, — им очень польстило, и они согласились! Жаль, что ребята побежали, а ведь мог бы получиться интересный совместный многолетний путь к 2030 году", — написал Плющенко.
Он добавил, что «беготня фигуристов по штабам» в поисках лучшего вызывает у него лишь улыбку. Но Евгений рад, что это произошло сейчас, а не накануне следующей Олимпиады.
С чем связан переход?
Причин ухода Сарновских к Тутберидзе может быть сразу несколько. По данным РИА «Новости», одна из важнейших — недавний конфликт с Ириной Костылевой, матерью 14-летней фигуристки Елены Костылевой. Ранее в феврале женщина обвинила Софию в том, что та мешала ее дочери на тренировке во время чемпионата России. Ирина не скупилась на выражения и даже назвала юную спортсменку «мразотой».
"Какая же мразота София Сарновская. Это просто мерзко и подло — то, что сделала эта недоспортсменка. На получасовой тренировке в единственном прокате произвольной программы под музыку при полном судейском эшелоне Сарновская перед первым трикселем переехала Лене прыжок, сбив его полностью. Сбив полностью настрой всего проката. Все судьи это видели, все родители это видели. Мало того, Сарновская встала в угол, где у Лены тулуп, мешая прыгать. Ее подлости нет предела.
Уважаемые судьи, вы все видели. Накажите эту наглую и подлую спортсменку оценками. Я смотрю, Сарновская не боится это делать при судьях, тренерах, спортсменах и их родителях. Еще раз обращаюсь к тем судьям, которые сидели сегодня на девочках КМС и видели, что Сарновская специально сбила первый триксель Костылевой, а потом стала на месте квадтулупа. Призываю наказать эту дрянь оценками. К сожалению, это было сделано специально. Весь судейский партер офигел", — отвечала Костылева-старшая в чате своего Telegram-канала.
«Не договорились по деньгам. Месяц назад вся семья уже покидала на четыре дня академию с вещами. Выторговывали, как они обычно это делали в течение всех лет у Плющенко, “материальные блага”. Сейчас, наверное, был очередной список требований, на который администрация не пошла и не захотела выполнить», — поделилась Костылева.
У обоих фигуристов были действующие соглашения с Академией. По данным РИА «Новости», вопрос их расторжения будет урегулирован без суда: родители спортсменов выплатят школе неустойку.
Егор Сергеев